Lembit Uustulndi uus romaan jõudis koduranda

Albert ja Lembit Uustulndi ümber on kui üks lahkusu kogudus, väga ustav kogudus, keda ühendab nii tekst kui ka muusika, ütles Tuulik. “Arvan, et inimesed, kes tulid täna sinu uue raamatu esitlusele, on seotud sama ajastuga ja tahavad sellest rohkem teada saada.”

Kirjastaja Krista Kaer tunnustab Lembit Uustulndi kui suurepärast jutuvestjat: “Ta oskab oma tegelased elavaks teha. Lugejatel on huvitav nendega kaasa minna. Lembit valdab väga hästi sõna. Need lood on ta suures osas ise läbi elanud, pealt näinud või kuulnud. See on osa meie ajaloost,” tõdes Kaer.