Vanamuusikaansambel Rondo kutsub sünnipäevale

Meie märksõnadeks on olnud pidev õppimine, koostöö vastava ajastu professionaalsete asjatundjatega, kompromisside kunst, oskus kuulata ja suhelda. Mitmel korral on olnud vaja nii iseenda kui ka oma kollektiivi huvide eest kirglikult seista.

Tänusõnad siinkohal Heldi Vahterile ja Natalja Lahele, kes on kogu selle veerandsajandi olnud väga head kolleegid ja teekonnakaaslased kõige laiemas mõttes. Väga toredad on olnud ka suhted kõigi vanematega, kes on oma lapsi nende isemoodi muusikaõpingutes toetanud.