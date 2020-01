Saaremaa Võrkpalliklubi pidi tunnistama Almeria nappi võitu

“Kurb, et kaotasime, läksime ju ikkagi võitma,” märkis Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis. “Asi oli kinni detailides – üks väike viga siin ja teine väike viga seal. Taktikaliselt olid mõlemad meeskonnad tasemel.”

“Meil oli neljandas geimis hea võimalus võita,” tõdes Kalmazidis.

CEV Challenge Cupi kaheksandikfinaali ligi tuhandepealise publiku ees mängitud avakohtumise neljandas geimis tuli Saaremaa viiepunktilisest kaotusseisust välja, kuid jättis kaks matšpalli realiseerimata. Hispaanlased võitsid geimi 28 : 26.

Saaremaa võitis kohtumise avageimi 25 : 23, kuid kaotas siis teise 21 : 25. Kolmanda geimi võitsid saarlased taas 25 : 23 ja viienda kaotasid hispaanlastele 13 : 15. Ioannis Kalmazidis ütles, et tema mehed tegid otsustavatel hetkedel rohkem vigu kui varasemates mängudes, aga ka vastane oli parem. “Esimeses geimis tegime kümme viga, nii palju ei tee me kunagi, teises geimis tegime seitse ja seda on liiga palju. Mõlemad meeskonnad mängisid hästi blokikaitset, kuid vastane oli kaitses pisut parem ja vastuvõtul ka,” leidis peatreener.

Keskblokeerija Henri Treiali hinnangul sai lõpuks määravaks omavigade arv: oleks mõned tegemata jäänud, lõppenuks ka mäng teisiti. “Me teadsime, et ega siin midagi lihtsat ei tule, aga esimeses geimis tõestasime, et suudame nende vastu väga hästi mängida,” ütles Treial. “Me ei arvanud, et nad mängivad selle sidemängijaga (Pei-Hung Huang), aga suutsime enam-vähem mängu lugeda ja saime nendega hakkama. Nad panid väga okei servi. Kui algul suutsime neid serviga võrgust eemale saada, siis mida mäng edasi, seda lahjemaks jäi meil siin asi. Ja nemad hakkasid just juurde panema.”

13. veebruaril Almerias mängitava korduskohtumise eel on nii Treial kui ka Kalmazidis siiski optimistlikud: edasipääsuks on vaja võitu ja võit on võimalik. “Arvan, et nemad mängisid välja oma maksimumi, aga meie suudame oma mängus veel juurde panna,” leidis Ioannis Kalmazidis. “Juurde peame panema muidugi igas elemendis. Almeria mängijad ei ole meist palju paremad, oleme samal tasemel.”

Ka Henri Treiali sõnul minnakse täiega peale. “Meil on võimalus, eks vaatame, kus on vaja juurde panna,” lausus keskblokeerija.