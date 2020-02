Solistica annab noortele lauljatele julgust ja enesekindlust

Kaheksandat korda kogunesid noored lauljad Kuressaare gümnaasiumis, et ennast proovile panna, koguda tarkust, kohtuda heade sõpradega ja nautida head muusikat. Kahte päeva mahtus kolm kontserti ja finaal. Palusin konkursi osalenud inimestel veidi mõtiskleda, mida nende jaoks need kaks päeva tähendavad.

Owe Petersell FOTO: Erakogu

Owe Petersell on korra varem juba konkursi žüriis olnud. “Mis ime selle Solisticaga siis on? Ma arvan, et see ime sünnib sellest, et koos on ilus muusika ja pühendunud inimesed. Kõik toimib nagu õlitatult ja kõik teevad kõike nii, et igaüks tunneb end oodatuna,” lausus ta. Petersell rõhutas ka suurepärase bändi tähtust– tegu on Eesti parimate pillimeestega, kes suudavad noorte lauljatega sellise kontakti luua, et seda on saalis igal hetkel tunda.

“Ja muidugi lauljad ise – nende tase on selline, et nii mõnegi puhul võiks hea meelega tunde soolokontserti nautida. Rääkimata vanemate klasside lauljatest, isegi 4. klassis õppivate mudilaste seas on selliseid vokaliste, kelle oskus laulda tunnet ja mõtet paneb judinad mööda selga jooksma,” nentis Petersell.

Toomas Voll FOTO: Gert Lutter

Lauluõpetaja Toomas Voll Pärnust, kes on Saaremaal laulukonkurssidel käinud 1997. aastast, arvas, et paljud leiavad endale Solisticalt sõbrad kogu eluks: “Tore on aduda, kuidas noored elavad kaasa oma kategooria kaaslastele – vaimustuvad, naudivad, rõõmustavad. Ja muidugi bänd! Super! Äärmiselt professionaalne ja hooliv ning lugupidav noorte lauljate vastu.”

Õpetaja Hedi-Kai Pai Viljandi muusikastuudiost Cantabile kinnitas, et noorte solistide võistlus Saaremaal on iga-aastane oodatud sündmus töökalendris. “Rikastav on kohata vanu häid kolleege – koos muljeid ja kogemusi vahetada, repertuaariideid koguda,” lausus ta ja lisas, et tore on näha ka õpilaste arengut – kuidas esimestest arglikest ja rabedatest katsetustest koorub lõpuks välja isikupära, mis võimaldab hingestatult ja mõtestatult laulda ning muusikalist elamust pakkuda.

Hedi-Kai Pai õpilane Sandra Vesseluha ütles, et Solistica on andnud talle julguse ja enesekindluse, mis tuleb kasuks ka igapäevaelus. “Tänu Solisticale olen ma saanud tuttavaks paljude uute inimestega, keda ma võin nimetada sõbraks. See võistlus kutsub ikka ja jälle tagasi, sest iga kord on teistmoodi ja kogu meeskond, kes seda korraldab, on nii toredad ja lahked inimesed,” arvas ta.

Kevin Räim õpib laulmist KG huvikoolis Inspira. Enne esinemist oli ta pisut närvis, kuid lavale astudes kadus närv ära ja kõik voolas noormehe tahte järgi. “Üks suuremaid kogemusi oli mul live-bändiga laulmine. Esinemine läks päris hästi, sest tundsin ennast mugavalt ja vabalt,” lausus ta.