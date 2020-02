Antarktika 200 ⟩ Bellingshausen seilab Arktikasse

Üsna pea liitub laevaperega taas ka jahtkapten Meelis Saarlaid , kes Admiral Bellingshauseni Roomassaarest Rio de Janeirosse viis. Saarlaid ütles pärast kojutulekut, et jättis tormiriided veel laeva, vihjates võimalikule tagasiminekule. Nüüd kinnitas ta, et peensusteni tema sõidud veel paigas ei ole, kuid mõne etapi loodab ta ikka kaasa teha. Arktika jaoks võetakse laevale loomulikult ainult proffidest koosnev meeskond.

Küsimusele, kas kodusadamaga Kuressaare ja Saaremaa Merispordi Seltsi lipu all seilav laev ka Saaremaale jõuab, Pruuli vastata ei osanud. Pärast Arktika reisi läheb laev müüki. Ostuhuvilised on juba praegu olemas, olgugi et kuulutatud pole müügisoovi kuskil. Näiteks on üks huviline, kes on Bellingshauseni sõitu märganud ja Facebookis jälginud ning nüüd sooviks laeva osta.