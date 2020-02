108-aastane Marta Kivi naudib loodussaateid ja krimisarju

Loeb lehest kooliuudiseid

Kui Tiiu Aro on Marta Kivi venna Borisi tütar, siis Raili Nõgu juhitav Tornimäe kool oli Marta Kivi kauane töökoht. “Ajaga on tädi Marta kuulmine ja nägemine kehvemaks läinud, aga tema tervis on vanust arvestades viis pluss,” leidis Tiiu Aro. “Ta teeb nalja ja tema mõistus on terane – ta mäletab väga täpselt inimesi ja kuupäevi.”