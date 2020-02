JUHTKIRI ⟩ Prügi või mitte?

Laps, kellele on maast madalast õpetatud, et prügi koht on konteineris, vaevalt jäätiseümbrist tänavale viskab või tulevikus prügi metsa alla sokutab. Tänu õpetajatele ning keskkonnast hoolivatele isadele-emadele teavad need lapsed ka, et osa prügiks peetavast kraamist annaks uuesti kasutusele võtta. Vahest küll mitte samal kujul ja samas vormis, aga siiski. Ikka selleks, et loodust säästa.