Liival läheb vareste pesapuude kärpimiseks

Muhu keskkonnaspetsialist Piret Lang ütles Saarte Häälele, et eile hommikul suure tuulega ei olnud veel märgata, et varesed oleks talvitumast tagasi, seega eeldavad nad endiselt, et linde veel kohal ei ole. “Keskkonnaametilt saime möödunud nädalal kätte loa meie taotluse kohaselt, mis sai kokku pandud vastavalt kehtestatud hoolduskavale, hooldusraieid ja raieid teha,” rääkis Lang. Keskkonnaspetsialisti sõnul loodavad nad peagi töödega alustada ning selleks peavad nad juba ka läbirääkimisi arboristiga. “Sobivaim aeg töödeks tundub praegu olevat koolivaheaeg ehk veebruari viimane nädal,” lisas Piret Lang.