BRUNO PAO ⟩ Teekond Asva rannast Kaali järveni – turismi toetuseks

See midagi erilist võiks olla sügavam vaade tuntud tõmbeobjektide varjatud külgedele. Haritud inimene, nagu meie elu uudistajad tavaliselt tänapäeval on, tahab kohtuda uute teadmistega. Selle võimaluse püüan minagi uue nurga alt avada.

Praguline paevöö ja lubjaahjud

Ta oli just kirjutanud raamatu “Kaali kraatriväljal”. Ja enne seda avalikult ka sedastanud, et meie põllud, mis leiba annavad, on kolme tuhande aasta vanused. Jututeema oli lai ja sügav. Pärast seda põnevat kohtumist oli mul hoopis kergem Saaremaad turismigruppidele tutvustada.

Nüüd, juba koduseks jäänuna, oli mul mõni aeg tagasi selline juhus, et sain jälle kasulikku juttu ajada. Mulle tuli külla ammune tuttav, tuntud põllumees Kaido Kirst Valjalast. Rääkisime temaga ka sellest, mis maamulla all peidus. Ta oli tähele pannud, et kahekümnekilomeetrisel teatud laiusega vahemaal Asva turismikeskusest Kaali meteoriidikraatri suunas leidub meie saare aluspõhja paelavas pealmisi kivikihte, mis on täis pragusid ja mis ekskavaatoriga kaevamisel klibuna pudenevad. Orissaare pool sellist nähtust pole.