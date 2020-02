Surmahirm pilvepiiril: võrkpallimeeskonna lennuk maandus ühe mootoriga

Varahommikul Riiast Hispaaniasse Malagasse suundunud AirBalticu lend oli kestnud kaks ja pool tundi, kui käis pauk. Saaremaa võrkpallimeeskonna libero Alari Saare sõnul jäi seepeale kõik kummaliselt vaikseks. Sellest, kuidas stjuardessid ärevalt aknast välja kiikasid, said reisijad aru, et midagi on valesti. “Surmatunne,” kirjeldab Saar tunnet, mis teda sel hetkel valdas, “senikogematu tunne.”

Saarlasest nurgaründaja Helar Jalg arvas, et viivituses pole hullu midagi. Reisijad said lennufirma kulul süüa ning õhtuks on tema sõnul lootust puhkama saada. “Ehk teeb see meid hoopis tugevamaks,” jäi Jalg positiivseks. Mänedžer Hannes Sepa sõnul on peamine, et reisijad said õnnelikult maa peale, kõik muu on tühiasi.