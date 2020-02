Saaremaa veinitehase esimene vein sai valmis

Kaljuste rääkis, et tegi veini algul vana retsepti järgi, kuid laskis sellel veidi kuivemaks käärida. See andis juurde kangust ja vastab rohkem tänapäeva maitsele.

Tulevikus loodavad veinimeistrid saada rohkem õunu samast aiast, kust need omal ajal Muhu veini jaoks korjati. Selleaastases käigus on neid õunu küll, kuid mitte kõik. Ülejäänud on saaremaised maheõunad.