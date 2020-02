Muutunud mehed tõid Saaremaale hinnalise võidu

Tribüünil ajaloolisele võidule kaasaelanud Saaremaa Võrkpalliklubi president Toivo Alt hindas eriti oma meeskonna väljakul näidatud kvaliteeti.

Meeskond on tema sõnul lühikese ajaga muutunud ja hakanud näitama mängu, milleks nad on võimelised. Ka klubi mänedžer Hannes Sepp kinnitas, et võit on puhtalt uue peatreeneri teene, kes on suutnud tuua uue hingamise ja mehed ühtseks meeskonnaks sulatada.

Saarlased alustasid üleeile õhtul peetud mängu kohe survega. Esimesed geimid võideti 25 : 20 ja 25 : 19. Alt ütles, et pärast kahte geimi ta saarlaste lõplikus edus kindel ei olnud. "Ma olen elus palju näinud ja tean, et mingil momendil võib kätte jõuda hetk, kus tekivad mõõnaperioodid," lausus klubi president. Kolmandas jäidki 25 : 19 peale võõrustajad.

"Iga mängija pähe ei näe, aga me kaotasime vajaliku energia," leidis klubi treenimise aasta alguses üle võtnud Ioannis Kalmazidis. Neljandas geimis leidsid saarlased vajaliku käigu ning fännide toel vormistati kindel 25 : 16 võit. Treener tõi võidu võtmetena välja hea servi ja blokikaitse.

EMOTSIOON: Mängijad Rauno Tamme (valges vasakpoolne) ja Helar Jalg (valges paremal) ei hoia õnnestumise puhul oma emotsioone tagasi. FOTO: CEV

Nurgaründaja Keith Pupart toonitas meeskonna ühtsust. "Uskusime, et oleme võimelised neid võitma ja ma arvan, et ka skoor näitab seda," märkis ta. "Läbi raskuste, läbi selle lennukijama saime hakkama ja kokkuvõttes väga super."

Hispaaniasse sõitnud fänn Anti Maasik ütles, et mäng ja emotsioon oli võimas. "Hääl on ikka ära," kinnitas Maasik mängujärgsel hommikul. Ainuke tõrvatilk oli see, et saarlaste fännid paigutati saali kõige äärmisele tribüünile koos trobikonna turvameestega. See olevat Hispaania keevalise spordikultuuri eripära. Nüüd ootab Saaremaad ees Itaalia tippklubi Milano. "Kui sa küsid panustajatelt, siis null, aga spordis on kõik võimalik," rääkis Ioannis Kalmazidis.

Keith Pupart ütles, et kaotada pole midagi. Esimeses võõrsil mängus tuleb pingevabalt tegutseda ja püüda vastast "hammustada". Kodus aitab kindlasti lisatribüünidega varustatud halli kogunev täismaja.

Toivo Alt võrdles, et veerandfinaal Itaalia klubi vastu on, nagu korvpallis mängiks Eesti meistermeeskond Euroopa absoluutse tipu Moskva CSKA vastu. "Iga mees tahab meil võita," kinnitas Alt.

Hannes Sepp ütles, et loodetavasti suudavad nad kodumatšiks 1600 inimest saali ära mahutada. Itaallaste jaoks polevat see midagi, nemad on harjunud 5000-pealise publikuga. "Äkki nemad natuke alahindavad neid ja meie kodus suudame ikkagi publiku abil mängida oma parimat mängu," rääkis Sepp.