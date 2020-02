JUHTKIRI ⟩ Õpiabi pole häbiasi

Järeleaitamine oli, on ja jääb. Individuaalne lähenemine on alati abiks, ütlevad õpetajad. Olgu õpilane siis vähem või rohkem andekas. Mõnda peab natuke järje peale aitama, teisele aga tuleb näpuga järge ajades ühe või teise õppeaine alused selgeks teha. Peaasi, et abiküsija ise tahab.