Spordisaalide puudus põletab aina rohkem

Eelmisel nädalal Hispaanias Saaremaa spordiajalugu teinud võrkpalliklubi president Alt hakkas spordihoone laiendusest või uue ehitamisest rääkima juba kaks aastat tagasi, kui võrkpalliklubi loodi. Vahepeal oli teema tahaplaanile vajunud, kuid on nüüd uue hooga üles võetud.

Kuressaare spordikeskus vaevleb suure ülekoormuse all, nendib spordikooli direktor Mati Mäetalu tõele näkku vaadates. Saaliajad pannakse viimseni lukku augustis ja keegi jääb ikka ilma. Ürituste lisandumisel tuleb kellelegi juba broneeritud aegu üles öelda ja pole harvad juhud, kus sellest tüli tõuseb.

2021 valmib spordihoone läheduses riigigümnaasium, millel pole võimlat ja mille sporditunnid hakkavad toimuma niigi ülekoormatud spordikeskuse baasil.

Toivo Aldi sõnul peab kiiremas korras midagi ette võtma. Tema näeks võimalust spordihoone laiendamises, mitte kuskile mujale uue spordikeskuse ehitamises. "Seal oleks see kõige loogilisem," arutleb ta võimaluse üle, mille jaoks on paar aastat tagasi ka eskiis koostatud. See näeb ette kaks täismõõtmetes pallimänguväljakut ja keldrikorrusel olmeruume.

Spordikooli direktor ütleb, et vana maja külge ehitatava laienduse puhul saaks seda teenindada juba olemasolev personal.

Parkimiskohtade vähesuse kohta spordikeskuse piirkonnas arvab Mati Mäetalu, et see on pigem "autoga tuppa sõitmise" soov. "See, kui inimene peab pärast auto parkimist 100–200 m ukseni käima, ei ole parkimisprobleem," tõdeb Mäetalu.

Võrkpalliklubi omanik ütleb, et kui hammas peale hakkaks, makstaks ta selle halli ehitamise ise kinni. "Praegu veel ei hakka," nendib Alt. Tema sõnul tuleb vallaga aru pidada ja välistada ei tohiks ka PPP-vormi (avaliku ja erasektori koostööd), kus hoone ehitaks eraettevõtja ja vald võtaks pärast valmis asja rendile.

Ühes asjas on Alt ja Mäetalu veel sama meelt: kui võrkpalliklubi peaks lõpetama, siis ruumid soovijatest tühjaks ei jääks.

"Kas saalides on võrkpall või mittevõrkpall, see ei ole üldse probleem," kinnitas Alt, viidates, et saalis saab mängida korvpalli, jalgpalli või mida iganes mängu hing ihaldab.