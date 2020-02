Lossi tänaval taksode parkimismure jätkub

Saare taksotellimiskeskuse juhatuse liige Rando Kaubi ütles, et pooleks tehti vaid jaanuarikuu arve, kuid edaspidi on nad sunnitud maksma täishinda. Olukord taksopeatuste hõivamise osas ei ole aga paraku täielikult lahenenud ning endiselt seisvad teatud aegadel taksode parkimiskohtadel võõrad autod. “Võtame üks kuu korraga, nagu meile vallast öeldi,” sõnas Kaubi.

Saarte Hääl kirjutas läinud aasta detsembris, et kuigi Kuressaare endise politseimaja ees on taksopeatus, ei saa taksojuhid seda kasutada, kuna tavaliiklejad on taksokohad pidevalt kinni parkinud.