Tantsuvõistlus tõi saarele rekordarvu rahvatantsijaid

Võistutantsimise peakorraldaja Eena Mark rääkis raadio Kadi saates “Keskpäev”, et rahvatants on noorte seas praegu väga popp, eriti gümnaasiumiõpilaste hulgas. Kui seitsme aasta eest üritust alustades oli osalejaid leida keeruline, siis nüüd on keeruline kõiki soovijaid ära mahutada.

Esimesel korral osales seitse rühma, kellest kolm olid Eena enda omad. “Sel korral oli nii, et seitsmele väga heale rühmale tuli ära öelda, kuna nad jäid registreerimisega hiljaks,” märkis Mark ja lisas, et tuleval aastal ilmselt nii palju rühmi enam osalema ei võeta. “Kuressaares ei ole lihtsalt nii suurt ruumi, kuhu me kõik ära mahuksime. Me võiks ju tuhat tantsijat ka vastu võtta, kui saaks. Vaatame, mis Europeade meile toob, siis tuleb ju tohutult rahvast siia,” lausus ta.