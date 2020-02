Itaalia tippklubi võib Saaremaal mängida kaks mängu

Sepp kinnitas, et Saaremaale plaanitud mäng 4. märtsil toimub igal juhul. Praegu tehakse tööd selle nimel, et ka teine mäng mängitaks Kuressaares päev enne või pärast põhikohtumist.

“Püüame leida lahenduse, et see mäng toimuks siin,” kinnitas Sepp, lisades, et praegu käivad läbirääkimised detailide üle. Lõpliku otsuse teeb Euroopa Võrkpalliliit (CEV). Kui pooled kokkuleppele ei saa, võib CEV viia mängu ka neutraalsele väljakule.

Hannes Sepp kinnitas, et klubi teeb mänguks itaallastega ettevalmistusi ja et saali, kuhu oodatakse kuni 1600 pealtvaatajat, paigaldatakse ka lisatribüün. “Publikul on, mida vaadata,” kinnitas Sepp, lisades, et vastane on maailma vaieldamatu tippklubi. Kaks mängu ühe asemel oleks aga absoluutne maiuspala.