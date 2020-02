Saaremaa muuseumi piletitulu kasvas hüppeliselt

Tulu suurendas piletihinna tõus, lisaks oli Saaremaal päris hea turismisuvi, ütles sihtasutuse nõukogu esimees Jaanis Prii. Muuseum teenis piletimüügist 330 182 eurot, 110 000 euro võrra rohkem kui 2018. aastal.

Piletiga külastas muuseumi mullu 71 682 inimest (aasta varem 61 000), piletita külastajate arv aga vähenes (2019. aasta muuseumiööl käis muuseumis veidi vähem rahvast kui aastal 2018). Kokku küündis külastajate arv läinud aastal 103 207-ni (2018. aastal 102 100).

Lisaks kosutas muuseumi omatulu mullu uuendatud muuseumipoe käibe kasv, ütles Saaremaa muuseumi sihtasutuse juhatuse liige Rita Valge, samuti on sihtasutus teeninud suuremat tulu erinevaid teenuseid pakkudes, olgu selleks populaarne keskaegne "Piiskopi pidusöök" või ruumide rent. Hästi käima läinud muuseumipoest loodetakse suuremat tulu pigem tänavu, märkis Prii.

Suurem omatulu on võimaldanud Prii sõnul katta töötajate lisandumise tõttu kasvanud personalikulu. "Nõukogu on selle heaks kiitnud. Kuna meil on nüüd inimesi rohkem, siis tuleb ka võimalikult palju asju ise ära teha," lausus ta.

Valge sõnul loovad eelmise aasta head tulemused uueks hooajaks väga hea eelduse. Muuseum paneb tänavu rõhku uue püsiekspositsiooni eeltöödele ning valmistub 2021. aastale kavandatavaks viikingiaastaks. Muuseumi eestvedamisel peetakse siis Saaremaal Salme laevmatuseid käsitlev konverents ja pannakse kokku rändnäitus. Uuendused ootavad ka Mihkli talumuuseumi.

Püsiekspositsiooni uuendamine on suur ettevõtmine, nentis Prii. "Visioon on suur. Kuni selleni, et kolida loodusosakond keldrikorruselt pööningule. Oleks vaja ruume, kus saaks pakkuda tegevust lastele. Aga selleks kõigeks on vaja ka raha leida," ütles ta.