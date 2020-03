Saaremaal tuleb peatada Milano raskekahurvägi

“Me ei pea neid kuidagi kartma, me mängime lihtsalt võrkpalli ja me ei lähe sõtta,” ütles Saaremaa Võrkpalliklubi peatreener Ioannis Kalmazidis. “Me austame kõiki oma vastaseid, olgu see siis Jelgava või Milano. Me läheme ja anname endast parima ja valmistume võitmiseks ning kaotus ei kuulu meie valikutesse.”

Kalmazidis märkis, et kui Milano ei mängi sajaprotsendiliselt, siis tekitab Saaremaa neile raskusi ja see ongi meeskonna eesmärk. “Me peame mängima kõikides komponentides – servil, kaitses ja rünnakul – eksimatult, sest vastas on väga hea oponent,” lausus ta.

“Piisab ühes elemendis pisut järeleandmisest, kui nad meid hävitavad. Me peame olema ise väga head. Kuidas me seda teeme, sellele peame mõtlema ja see on väga keeruline – nende nõrkused üles leida. Aga igal meeskonnal on olemas oma plussid ja miinused, püüame neis selle mitte kõige parema üles leida ning selle oma kasuks pöörata.”