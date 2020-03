JUHTKIRI ⟩ Mandaat versus seadus

Saarte Hääl kirjutas mõni aeg tagasi, et vallavalitsus salastas aastapäeva vastuvõtule kutsutute nimekirja. Andmekaitse inspektsioon (AKI) nentis aga lehe vahendusel, et avaliku teabe seaduse järgi ei ole neil selleks alust. Vallavalitsus sellega ei rahuldunud ja küsis ise AKI-lt. Inspektsioon vastas neile sama, mida lehele. Kusjuures viidates, et nad on lehe vahendusel korra seda juba seletanud.