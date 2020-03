Tasuta pakutud riided ei vastanud moenõuetele

Saarte Hääl kirjutas 20. veebruaril, et vald ei olnud huvitatud maksu- ja tolliameti pakutavast riideabist, öeldes, et inimesed saavad ise endale heategevusmüükidelt sobivaid riideid soetada.

Kommentaariumis tekitas see väide parajalt meelehärmi ja mõnigi leidis, et sotsiaaltöötajad ei pakkunud abi seda vajavatele inimestele ning kasulikust riidekraamist öeldi ilmaasjata ära.

Vallavalitsuse sotsiaahoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd ütles, et ka pärast artikli ilmumist on huvi riiete vastu leige. Ühendust on võtnud kaks MTÜd, kes pärast riietest saadetud fotode vaatamist pakutavast siiski loobusid.