VIDEO ⟩ Saaremaa muuseumi tekstiilid jõuavad küberruumi

Saaremaa muuseumi digitaalsest varasalvest on praegu kõige populaarsem fotokogu, kuid esemetest pakuvad uurijatele nii kohapeal kui ka kaugemal kõige rohkem huvi just rahvarõivad, vaibad ja muud tekstiilid. Seetõttu jõuavadki piltidele just need säilikud, seda enam, et nende kvaliteetne ülespildistamine on muuseumi enda jaoks keeruline ettevõtmine.