Saaremaa juurtega Henrik Hürden kunstistuudios

Kunstniku sõnul tunneb ta muret inimtegevuse laastava mõju pärast meie planeedil. Eriti kirglik on tema suhe Eesti metsadesse ja kogu planeedi loomadesse. “Kunstnikuna antud teemasid käsitledes kujutan neid läbi enda huumoriprisma. Eesmärk on vaatlejaid veidi raputada, et nad ärkaksid ja hakkaksid mõtlema õiges suunas,” selgitab ta.