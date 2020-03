Linnajooksu keskus kolib ruumipuudusel staadionile

3. mail toimuvat jooksu korraldava Saaremaa spordikooli juht Mati Mäetalu ütles, et sel otsusel on mitu erinevat põhjust: peamine neist on parkimiskohtade puudus kesklinnas. Vastavat tagasisidet on nad saanud juba paar aastat. Selveri linnajooksude sarja kuuluv spordiüritus toob aina rohkem rajale mandrilt tulevaid jooksusõpru, kes soovivad autoga võimalikult keskuse lähedale saada. Oma sõiduvahendiga tuleb kohale ka enamik Saaremaa jooksusõpradest.

Linnajooksule on Mäetalu sõnul lisandunud ka palju toetajaid, kes tahavad jooksu keskusse oma reklaamid ja mõni ka telgi püsti panna. See toob omakorda kaasa liikumisruumi puuduse ning ka ajapuuduse. Kesklinnas saaks keskust püsti panema hakata alles hommikul ning Mäetalu hinnangul ei jõutaks ajaliselt lihtsalt valmis. Samamoodi tuleks kiirustada ka keskuse mahavõtmisega, et kesklinn taas liiklusele avada.

Staadionil on üheks plussiks see, et lastejooksud saab korraldada tartaanil, mis on laste jalgadele parem kui asfalt. Varasematel aastatel on olnud ka probleem, et mitme distantsi lõpuosa kattus ja palju oli kiirematele jooksjatele jalgu jäämist. Nüüd on ühine osa vaid viimased 100 meetrit. Mati Mäetalu toonitas ka, et staadionil finišeerimine annab jooksjatele võimaluse lõpetada tribüünide ees. “Suurel hulgal osalejatest ei ole kunagi olnud ega ka tule elus võimalust läbida finiši viimased meetrid suurel staadionil tribüünide ees,” nentis ta.