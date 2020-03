Saaremaa riigigümnaasiumi juurde õpilaskodu ei tule

Saaremaa valla haridusnõuniku Õilme Salumäe sõnul on majutusküsimusega tegelemine kooli pädevus. Üldjuhul riigigümnaasiumidel oma õpilaskodu ei ole ning õpilase perele hüvitatakse tehtud kulud majutusele ja majutusega seotud kõrvalkuludele kooli eelarvest õppeperioodil piirmääras kuni 50 eurot kuus. Kindlasti laieneb sama süsteem ka Saaremaa riigigümnaasiumile. Leisi volinike mure oli ka, et kulusid ei hüvitata siis, kui õpilane elab pinnal, kus üüriarveid ei väljastata. Õilme Salumäe nõustus, et hüvitamise eelduseks on siiski kuludokumentide olemasolu ja nende esitamine.