Ülestunnistus: olen igapäevane keskkonnapatune

Vastikustundega võtan poest hakklihapaki. Pakend on toodud teiselt poolt maakera. Seesama pakend, mille puhtaks loputatuna pakendikasti viin, jõuab tõenäoliselt Eestimaa teise otsa põletusahju või reisib koos teiste omasugustega veel kord pool ringi ümber maakera.

Ainult selleks, et seal tohutus vahejaamas oodata. Ehk kunagi keegi ostab selle pakendikontinendi endale ja teeb miskit. Võib-olla mõne uue pakendi, mis sarnast reisi alustab. Või lillepoti. Või solgitoru, kui hästi läheb. See vähemalt tehakse pikaajalisemaks kasutamiseks.

Segatoiduline loom

Kust lihatükk siia sai? Kirjas küll, et Eestist, aga kust tuli looma toit? Osalt ilmselt paarisaja kilomeetri kauguselt, osalt tõenäoliselt palju kaugemalt. Ja kuidas ta oma elu elas? Mugav oleks mõelda, et “see”, aga ometi oli see “tema”.