Saarlased plaanivad Bornholmiga võrdsete koostööd

Nüüd, kus Bornholmiga sidemeid pidanud organisatsiooni Balti Sild loomisest on möödunud 30 aastat, on taas tekkinud soov kontakti otsida. Eestvedajaks Jaanika Tiitson , kes ise omal ajal ühe õppeaasta Bornholmil veetis.

Balti Silla uuestisünd

Eelmisel nädalal Saarte koostöökogu toel Taanis käinud gruppi kuulunud Tiitsoni sõnul on SKK varemgi soovinud teha õppereisi näiteks sealsete väiketootjate juurde, kuid nüüd võeti kõigepealt ühendust kunagiste Balti Silla eestvedajatega.

Taanlased olid saarlaste külaskäigust kuuldes väga positiivselt üllatunud. Ühe päeva jooksul toimunud erinevate kohtumiste tulemusena loodab Tiitson, et koostööd hakatakse tegema mitmel erineval tasandil. Järgmisel kevadel mai lõpus plaanitakse Bornholmil korraldada Saaremaad tutvustav kultuurifestival.

Kultuurifestivali raamesse on plaanitud ka konverents Saaremaa ja Bornholmi suhetest ajaloos ja tulevikus. Kavas on välja anda Balti Silla tegevust kajastav raamat.

Konverents ja raamat

Üks mõte on saarlastel veel, nad tahaksid Bornholmile maha jätta oma maamärgi. Pakutud on näiteks väikese puudesalu istutamist. Väga hästi läks Saaremaa abivallavanema Kristiina Maripuu ja tema Bornholmi kolleegi Morten Riisi kohtumine. Sel kohtumisel osalesid meie poolt veel arendusnõunik Anu Vares ja Bornholmi kultuurinõunik Louise Krogriis.

Nüüd, kus mõlemal saarel on üks suur omavalitsus, on meil võimalik suhelda võrdsetelt positsioonidelt ning me mõistame üksteise rõõme-muresid paremini, märkis Jaanika Tiitson.