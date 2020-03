Alfred Prass loodab Itaalia talvest korralikku viljasaaki

Sel aastal on Prassil teravilja all kokku 8,5 hektarit maad, sellest 2,7 hektarit talinisu. Lisaks harib ta heina- ja rohumaid, kasvatab mesinduskultuure ja peab 12 mesilasperet.

Tema kombain seisab aga Tombal kortermaja hoovis varju all ning pole selge, kas see kunagi veel kasutust leiab. Juba möödunud aastal koristas tema saagi naabrimees, 2016. aasta viljelusvõistluste võitja Martin Salu. Noor viljakasvataja aitab vanemal kolleegil ka vilja müüa, sest Prassi oma veok ei vasta enam liikluseeskirjadele. Tomba põllult võetud saak läheb Valjala söödatehasesse.

Prassi sõnul ebaõnnestus tal sel talvel mesilaste varroatoosi ravimine, mistõttu tema 12 mesilasperest läks üsna mitu välja. Põhjuseks peab mees Bayvarol´i nimelise euroravimi kasutamist. Seda rohtu on küll väga mugav kasutada, ent paraku näitab kogemus, et ravim jäi lahjaks ega andnud loodetud tulemust.

Eelkõige annab põlluharimine häid emotsioone. “On ikka kena vaadata, kui vili tärkab ja hõljub,” räägib Alfred. Seda enam, et midagi peab inimene ju ajaviiteks tegema. “Ma ei kujuta ette, et istuksin hommikust õhtuni televiisori ees, sukakudumist pole ka õppinud.”

Euroopa Liidu põllumajandustoetused lähevad Prassi sõnul igati asja ette. Tänu toetustele pole Eestis põllud veel võssa kasvanud. Omaaegsest suurtootmisest on siiski vähe järel. Endise Karja sovhoosi territooriumil on praegu vaid kaks farmi, kuhu piimaautol veel asja. Need on talunik Jaak Kaljumäe ja Karja osaühingu laudad. Seevastu samuti Leisi kandis asunud Saare Töölise kolhoosi maadel toimetab rohkem piimatootjaid. “Kolhoosnike järeltulijad on nagu tublimad kui sovhoosi omad,” nendib Prass.