Salava seltsis võeti luubi alla merekultuur

Merega ammuilma sinasõprust pidanud Oju küla talunik Aivar Kallas maalis mereturismist ja rannakalapüügist mustades värvides pildi, öeldes, et meil on mitu paaditööstust, meremajanduskeskus ja seltsid, aga merel võib kohata vaid üksikuid paate.

Väikesadamatest rääkides võib Kallase sõnul kokku panna omaette peatüki, sest nende tähistamine ja olukord on traagika ruudus.

Hiljem said kalurid Papissaare sadama tagasi. Sinna ehitati ka külmhoonet ja suitsumaja. Eelmise sajandi 60-ndate aastate keskel hakati seal kala vastu võtma.

“1991. aastal hakkas kalurikolhoos lagunema. Samal ajal oli hinnas väike ahven. See läks ekspordiks. Selle eest maksti Saksa markades. Kellel vähegi võimalik oli, hakkasid ahvenat püüdma ja müüma. Seda rõõmu ei jätkunud kauaks. Kaks-kolm aastat said püüda. Siis oli ahven otsas. Ülepüük ja reostus tegid oma töö,” konstateeris Köster.

Ookeaniavarustel on Jaan Köster samuti kala püüdnud. “Kõige igavam püük. Ma arvan, et vangis on ka parem olla kui seal. Traaliga püütud kala tuleb ju kõik ära puhastada. Seda pidi väga kiiresti tegema, sest kala tuli ju tonnide viisi. Soolikad loobiti kõik merre. Meri oli kalarappeid täis. Kajakad sõid ja ei jaksanud enam lendu ka tõusta,” maalis Köster pildi ookeanipüügist.