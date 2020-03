MUHU UUDISSED ⟩ Sodi-mädi okurooti!

Neh, lisema aa uudissime kua niipalju, et tuleva nädali laupa, siis kahekümne esimese märtsi õhta, oo Koostas jälle mälumäng. Nende kord oo ikka nõuke kut varamalt. Et kellu seitsmest akatse pihta ja neh, kis oo köin, nie tiadvad easte, mesmuodi sie asi sial oo.

Aga nüid üks pitkem jutt, ühest tähtsast asjast. Neh, koloosiaegas ja enne seda kua mudud, olli elu niipalju vaesem, et inimene es täi ete mitte midagid kottu ää vissata. Ikka panti täose, et äkist lähäb taris. Ja kui nõukste aside unnikas juba ännatumalt suureks läks ja ise änam es mahu kojo ää mitte, siis kupatati sõuke pasaladu Igakülase või, neh, mõni ikka laotas metsa alla kua laiali. Mudud vorstijupid kierti siis puodis tükkis papri sisse ja sest sai pärast isegid tuleakatist. Ja luaespurkidest olli kodu kõikidel ikka änamasti puudus käe. Kõiki asju olli ju taris talveks sisse tiha. Nüidsel aal oo iga pissike asi puodis nii kõva pakendi sihes, et teesekorra oo tüikk tegu, et selle sialt üldse kätte suab. Ja masu igas peres oo nüid asjad ennemini sedapidi, et kuuri või kalidori nurkas oo luasipurkide uputus. Ja paberipahna, ehkkid seda oo viimsel aal inimestel tüki vähäm kut ennemalt, ep aeta änam piidi alla ja neh asjal köimise jäuks kasutatse kua vähä pehmemad värki.