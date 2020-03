Koolijuht lõi saarte õpilastele arvutite hankimiseks Facebooki-grupi

„Saarlaselt-muhulaselt muhulasele-saarlasele arvuti toimetamine on veidi lihtsam kut mandrilt saada,“ põhjendas Nõgu. „Kõikse parem, kui annan lapsele selle puhta muidu, mis see masin sool seal niisama ikka seisab.“ Samuti saavad samas grupis endast märku anda need, kel arvutit tarvis.

Saaremaa vallavalitsuse IT-juht Anu Tanila palub siis, kui keegi grupi kaudu arvutit pakub, koordineerida see tema kaudu vallavalitsuse IT teenistusega. See on vajalik selleks, et arvuti enne seda vajavale inimesele viimist üle kontrollida.