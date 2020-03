Ainus soov kriisiolukorras: jõuda igast ilmanurgast koju

Tallinnas tuli temalgi täita ankeet reisi kohta, läbida passikontroll ja kuulata lühiloeng karantiinis olemise kohta. “Koju jõudes oli möödunud 80 tundi otsusest koju tulla. Olgugi, et see kojutulek läks kalliks maksma, siis siin on siiski selles kriisiolukorras palju parem olla,” tunnistas ta.

Tenerifel on lõksus Margo Jäe , kes tunnistas, et midagi lõbusat asja juures ei ole. Esialgne plaan oli 20. märtsil koju tulla aga tõenäoliselt see ei õnnestu. “Tuleb kohapeal oodata, kui liinilennud taastuvad või kui pannakse veel mõni otse tšarter siit Eestisse,” märkis ta.

Otsest paanikat Jäe ei tunne, sest Tenerifel tundub viirus rohkem kontrolli all olevat kui Eestis. “Tänavad on ikka täiesti inimtühjad, kuna kehtib range liikumispiirang. Turiste pole palju, välja arvatud meiesugused eestlased-lätlased-leedukad,” märkis Margo Jäe.

Kodukontor kodust kaugel

Täielikult lukus olevas USA-s Los Angeles’is elav saarlane Heleri Reek rääkis, et neilgi on igapäevane elu praegu teistsugune kui tavaliselt. “Me pole toast välja läinud neli päeva ja suhtleme pere ning sõpradega telefoni teel,” rääkis Reek. “Oleme kodus, niimoodi ehk saame koroonaviiruse levikust jagu.”

Tavaliselt lõputus melus tiksuv linn on praegu enamasti tühi, kuna kõik restoranid, baarid, jõusaalid on kinni. Toitu saab tellida restoranidest vaid juhul, kui ise järgi lähed. Toidupoed ja pangad on siiski avatud, kuid sealgi on kõik külmutatud toidud, kuivtoidud ja puhastustooteid otsas.

Muuhulgas tegeleb ta ühes elukaaslasega nüüd kodus hobidega, milleks enne aega ei olnud. “Mul on terve riiul täis raamatuid, mida mul pole aega olnud lugeda, nüüd on ideaalne aeg selleks,” rääkis Reek.

Lõuna-Portugalis viibiv Eliise Hoogand rääkis, et neil seal on olukord veel tavapärane, kuid juba on rakendatud erinevaid meetmeid – ujulad/SPA-d on kinni sulgemine, inimesi liigub vähem, nt toidupoodi ei lasta korraga palju inimesi ja hommikusöögilauad on hõredamad. Ka desovahendeid on vähem kätte saada ning osaliselt on piiratud söögikohtade lahtiolekuaegu.

Paanikat ei ole Hoogand täheldanud: “Emotsioonid on seotud pigem teadmatusega, konkreetseid otsuseid on riskantne või raske vastu võtta, sest olukord muutub pidevalt.”