JANE KOPLIMÄE ⟩ Armastagem kiirabi ka siis, kui viirust enam pole

„Minu jaoks on kõik kiirabiga seotud olnud alati positiivne kogemus. Nad on olemas vaid selleks, et päästa meie elusid ja turgutada haigeid. Rasketel hetkedel on nad alati tulemas ja annavad endast sada protsenti. Alati.

Praeguses raskes seisus on inimesed hakanud kiirabi väga austama ja mul on selle üle ääretult hea meel. Kripeldab vaid mõte, et kui praegune läbi saab, muutub olukord endiseks.

Palju kordi olen ma kuulnud inimesi kurtmas, et "kiirabi tuli liiga aeglaselt", "kiirabi ei viinud mind haiglasse", "kiirabi ei teinud vajalikke asju".

Kahjuks inimesed ei tea, et neid otsuseid ei langeta kiirabibrigaad. Need otsused, kui kiiresti abivajaja juurde peab sõitma, mida edasi teha - kõik need otsused tulevad mujalt. Kiirabi annab endast sada protsenti. Alati.

Minu ema on töötanud kiirabis kauem, kui mina olen siin planeedil elanud. Olen kõrvalt näinud, kui vähe hinnatakse meie kiirabitöötajaid. See teeb mulle kohutavalt haiget.

Kui palju kordi olen ma emale helistades kuulnud taustal väljakutset tähistavat sireeni ja meie kõne on lõppenud poolelt sõnalt. Ma tean, et paarikümne sekundiga on nad juba teel. Siis nad veel ei tea, kui ohtlikus seisus on patsient: see teadasaamine tuleb alles siis, kui nad on autos. Vaatamata sellele reageerib kiirabi viivitamatult.

Kui palju kordi on mu ema peale häält tõstetud, sest abivajaja perekond arvas kuidas kiirabi jõudis nende arvates kohale liiga aeglaselt. Siinkohal palun mõelge, et mis kasu oleks kiirabist, kui nad tuleksid kohale aeglaselt. Nad teevad täpselt nii, nagu neile on öeldud.

Kui palju kordi on mu ema olnud tööl tulles nii väsinud, et ta ei suuda isegi pikemaid lauseid moodustada, sest 24-tunnise vahetuse jooksul oli meeletult palju väljakutseid.

Kui palju kordi on mu ema kellegi elu päästnud - sõna otseses mõttes! Ja kui vähesed on talle selle eest aitäh öelnud.

Mu ema armastab seda tööd, väga armastab. Ta töötab pinge all meeletult hästi ja ta on väga järjekindel - tema patsiendid on väga heades kätes!

Palun andke talle nüüd veel üks põhjus, et oma tööd armastada - andke talle inimeste tänulikkus.

Palun Teid, armastage kiirabi ka edaspidi! Tänage neid, olge kannatlikud ja ärge muretsege, Teid aidatakse!