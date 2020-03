JUHTKIRI ⟩ Hiired koorepütis

Siin pole vaielda enam midagi: koroonaviiruse levik ja Eestis kehtestatud eriolukord paneb riigi majandusele kõva põntsu. Masu, mille vältimatust tulekust on räägitud juba vähemalt aasta-paar, on tõeks saamas, aga põhjusel, mida veel mõned nädalad tagasi oodatagi ei osatud. Isegi, kui riik palkade maksmisel appi tuleb või saamata jäänud tulu kompenseerib, see üksnes leevendab santi olukorda. Haavade paranemiseks kulub aga ilmselt aastaid.