Admiral Bellingshausen sai napilt suletud Tšiilist minema

Admiral Bellingshausen, kes lõpetas 15. veebruaril ametlikult Antarktika200 ekspeditsiooni Lõuna-Tšiili sadamalinnas Punta Arenases, jõudis Priit Kuuse juhtimisel Antofagasta linna Põhja-Tšiilis, kus kapteniks asus taas Meelis Saarlaid. Lisaks Saarlaiule on meeskonnas Kaido Kama, Jaan Tätte, Ahto Aaslav-Kaasik ja Peeter Saar. Tšiili sulges paar päeva tagasi samuti oma piirid ning meeskonnal oli tükk tegu, et väljavormistamistega hakkama saada. Abiks oli Peeter Saare hispaania keele oskus ja Tšiili mereväe mõistev suhtumine.

Laeva üks reederitest Tiit Pruuli sedastas, et rääkis eile kapten Saarlaiuga ning tema kinnitusel on laev määramata ajaga mereteeks valmis.

"Laevas on 6000 liitrit kütust. Pardal on 3000 liitrit vett ja provianti mitmeks kuuks, kalapüügiriistad on valmis," ütles Pruuli, et eestlased ookeanil hätta ei jää.

Jaan Tätte oli rääkinud, et kogenud rännumehena on temagi esmakordselt sellises olukorras, kus sihtpunkt on teadmata. "Me ei tea, kas järgmine peatus on kahe nädala pärast Ecuadoris, kahe kuu pärast Mehhikos või poole aasta pärast Alaskal. Aga samas – meeskonna meeleolu on väga positiivne ja energeetiliselt nii sobiva kambaga pole ka tükk aega merele läinud."

Tätte ja Kama äralennupiletid olid plaanitud aprilli algusesse Ecuadori, aga seegi riik on piiri sulgenud.