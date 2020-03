Thierry Neuville kiitis Ott Tänakut

"Kiirus on meil olemas," märkis Thierry Neuville. "Otiga rääkides oleme aru saanud, et Hyundai autol on palju rohkem potentsiaali. Ott tuli meile Toyotast, mina ei ole aga pikka aega ühegi teise autoga sõitnud, seetõttu on mul raske võrdlusmomenti leida. Ott annab palju head tagasisidet."