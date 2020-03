Teater astub koroona vastu lavalaudadel

Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi selgitas, et ka keerulisel ajal ootavad inimesed midagi. Aga mida, see kipub meelest minema. "Eriti veel siis, kui sa teatriga nii kokku oled elama hakanud, et eladki seal. Seda muidugi kindlatel põhjustel. Etteruttavalt - senini haigussümptomid minul veel puuduvad, loodan, et ka teatril endal, sest teatrivaimu mängides hõljun ma majas ringi piltlikult öeldes ka öösel ja maja tervis, peale selle, et küte on miinimumini viidud, tundub korras olevat. Hoone on hoitud, loodan, et ka kõik inimesed," rääkis Mägi.