Karantiin pole saarlasi rohkem peksma ajanud

Politsei- ja piirivalveameti ennetuse ja süüteomenetluse juhtivkorrakaitseametnik Kati Arumäe ütles, et välisriikides on märgatav trend, kus isolatsioonis viibides sagenevad lähedaste vahel vägivallajuhtumid. Eestis ei ole viimastel nädalatel politsei tavapärasest rohkem lähisuhtevägivalla väljakutseid saanud. "Kriisi ajal on veelgi olulisem üksteise hoidmine, hoolimine ja märkamine, seda seetõttu, et stressiolukorras võib inimese käitumine muutuda. Kui saate teada või näete pealt vägivalda, andke sellest viivitamatult hädaabinumbrile teada," sõnas Arumäe.