Saaremaa hooldekodudes tuleb laustestimine

Saaremaa Valsis võetakse testimine ette reedel. Hooldekodu juhtataja Heli Kaer tunnistas, et neil on personali nappus. Tema sõnul on inimesi, kes viirusehirmus on koju jäänud ja neile ei saa seda ette heita. „Hetkel on veel õhus töötajate lastele lastehoiu ja paarile algklasside lapsele tugiõppele jah sõna saamine vallast,” ütles Kaer. Hooldekodusse on appi tulnud ka vabatahtlike. Kaer ütles, et raske on on olemasolevat vaprate töötajate koormust jaotada, kuna keegi ei tea kaua see olukord kestab.