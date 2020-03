JUHTKIRI ⟩ Meie aja kangelased

On terve hulk inimesi, kes hoolitsevad haiglas patsientide ja hooldekodudes eakate eest. Jätkuma peab nii neid inimesi, kelle ülesanne on hoida lahti toidukauplused ning teisi, kes töötavad selleks, et värsket söögikraami poes ikka jaguks. Nende hulka, kes eriolukorrale vaatamata koju jääda ei saa, kuuluvad ka Saaremaa lihatööstuse ja piimatööstuse inimesed, kes pikkades vahetustes töötavad.

Tõsiasi on see, et Saaremaal on nakatumisi elanike arvu kohta kõige rohkem Eestis. Ja paraku on ametlik haigusjuhtude statistika ilmselt vaid väike osa tegelikust nakatumiste arvust.