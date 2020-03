Ranno Paukson ⟩ Kiri kodusaarele. Öösel kirjutatud.

Mul käis ükspäev klient. Loeb menüüd üles-alla ega suuda otsustada. Tutvustan siis menüüd ning järsku keset vestlust lööb mul see saarlase Tourette`i sündroom välja: “Jajaa, see kröbekana on meil ikka kenasti kröbe ning…”.

Klient siis vaatab otse silma sisse ja küsib, et kas ma olen mingi saarlane vä. Ja mina ütlen, et jah.

Pakkisin toidud kotti ja saatsin heade soovidega teele. Ja siis tegin tööd edasi. Vöi noh tegelikult ei teinud. Mitte, et ma ei oleks viitsinud või tahtnud edasi küpsetada, aga… Lihtsalt polnud kellelegi enam süüa teha. Jäin endamisi möttesse. Mötlesin oma emale ja isale ning vanaemale, kes elavad ühel kaugel ja suletud saarel. Piir on ees, p’saa sisse ega välja. Aga ega väga pole vaja ju ka. Saaremaal on köik olemas, millestki pole puudust. Ja kui millestki peaks puudus tulema, siis vöetakse kätte ja tehakse ise. Vöi saadetakse viikingite laevad välja…

Lehvib kuningriigi lipp

Korraga turgatas mulle suurepärane möte! Mo ema ja isa said ju möned aastad tagasi taluomanikeks. Kena vaikne kohakene Sörves. Lipumasti aga tömmatakse seal Eesti lipu körvale veel teinegi. Arvate kindlasti, et ju siis haakristi vöi sirbi ning vasaraga ehitud? No ei, kindlasti mitte, hulluks olete läind vöi?! Hoopiski Torgu kuningriigi lipp. Ei, see pole ka mitte riik Aafrikas. Paljud vöibolla ei teagi huvitavat fakti Eesti ajaloos, et 1992. aastal kuulutati Sörves välja Torgu kuningriik. See sündmus oli tol’aal oluline Torgu vallale, mis Eesti vabariigi taasiseseisvumise järel, haldusreformi käigus, miski apsaka töttu üldse Eesti territooriumilt välja jäi. Torgu kuningaks siis nimetati endine poliitik ja žurnalist Kirill Teiter tiitliga Kirill I.

1993. aastast on seal ka käibel ka kuningriigi raha “kirill”, kuninga enda pildiga ja puha. Lahe! 1995. aastast on aga kuningas eksiilis. Ma ei tea, mis seal siis täpselt juhtus, igatahes on meil praegu ikkagi Eesti vabariik.

Kui nüüd aga vaadata suurt pilti, arvestades hetke aktuaalsemaid maailmasündmusi ning seda, et saar on niikuinii lukku pandud ja vallajuhtide jalgealune kah kergelt köikuma hakanud, siis ehk oleks just nüüd paras aeg need 30 aasta taguseid sündmusi uuesti üle vaadata?

Kui need sündmused tol ajal olid seaduspärased ja legitiimsed, siis kas poleks mitte tore, kui Saaremaal taastatakse hoopis kuningriigi kord ja öigused. Kölab ju uhkelt, eks ole?!

Saaremaa toimiks edasi autonoomse kuningriigina. Abruka ja Ruhnu ja teised väikesaared vötaksime ka oma tiiva alla. Aga mitte Hiiumaad, sest noh, hiidlased… Kutsume oma kuninga, tema körgeausus Kirill I eksiilist tagasi, pühime ja poleerime tema paku-trooni puhtaks ning vohh!

Väärikas rüütelkond