Terviseamet: saadame Saaremaale meditsiinilist personali juurde

„Kehtestasime mõned ajad tagasi üle Eesti nõude, mis keelas nii haiglate kui hooldekodude külastamise,“ rääkis Öpik. „Eile aga selgus, et hooldekodus on ulatuslik viiruse levik ja nakatunute seas lisaks hoolealustele on ka personal.“

Kokku on Saaremaa Südamekodus diagnoositud haigus 26 inimesel. Praegu on terviseameti esindajad ja ka sotsminister Tanel Kiik Saaremaal kohtumas nii tervishoiuasutuste kui Saaremaa juhtidega, et saada olukorrast selge ülevaade ja leppida kokku, mida saarel teha saab edasi.

„Praegu on selge, et kõik südamekodus positiivse diagnoosi saanud ei vaja haiglaravi,“ sõnas Öpik. Kes on vajanud, on ka hospitaliseeritud. „Eile palusime Südamekodul eraldada need isikud omavahel, kes on diagnoositud haigusega ja need, kes pole,“ rääkis Öpik, „ja teame, et täna nad viibivadki eraldi osades.“