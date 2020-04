Südamekodus tuleb seni negatiivsete eakate kordustestimine

„Olen positiivne nii proovilt kui meelelaadilt,“ tõdes Pihel. „Aitan kaasa kodukontorist ja usun, et saame asjale lahenduse.“

Praegu on Piheli sõnul kriisikodus asjad nii, et kogu maja on tervikuna karantiinis. „Töötajad, kes nädal tagasi andsid negatiivse proovi, kõik töötavad praegu, aga nad ei pruugi täna enam negatiivsed muidugi olla, oleme ausad,“ rääkis Pihel. „Sest viirus areneb üsna salakavalalt organismis.“