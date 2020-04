MUHU UUDISSED ⟩ Ikka tugevat terist kõikidele

Ja ma ole juba masu nädalipäävad mõteln, et vuata täna õhta ma akka kua oma tutiteguga pihta, aga õhtaks oo nõuke väsimus kallal, et põle muud mõtet, kut et suaks oma kere oete piale küliti. Paljast parraslavad viel kägisevad külje all kut kuapsu kott ja und oo mureta ominguni.