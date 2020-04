Saaremaa lastele jagatakse koolilõunat vajaduspõhiselt

Käesolevas olukorras, kus lapsed on koolide ja lasteaedade suletuse tõttu jäänud ilma harjumuspärasest soojast lõunast, on mitmel pool Eestis otsitud erinevaid viise, kuidas kindlustada see, et laps lõunata ei jääks. Kui näiteks Tallinnas otsustati, et õpilastele hakatakse jagama toidupakke, siis Saaremaal on see koolitoidu jagamine korraldatud vajaduspõhiselt



"Hetkel oleme taganud sooja toidu nii koolilastele kui lasteaialastele, kelle pered on toimetuleku raskustes või kelle vanemad on eesliinil tööl," ütles Saaremaa Vallavalitsuse abivallavanem Helle Kahm. "Kaupluses käimiseks on välja töötatud kindlad reeglid ja soovitused, mille kohta on täiendav info ka tänases Saaremaa Teatajas, mis jõuab kõigisse valla postkastidesse," lisas Kahm.