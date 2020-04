Saare Matusebüroo: võimalusel lükake lähedase matus edasi

Olgu eriolukord või mitte – kui inimene on lahkunud, peab korraldama tema ärasaatmise ja matused. Saare Matusebüroo juhataja Helju Välissoni sõnul tuleb nii ühe kui ka teise puhul arvestada teistsuguste tingimuste ja rangemate nõuetega kui harilikult.

"Matuseid toimub ka eriolukorra ajal – nii täna kui ka homme," ütles Välisson. Tema sõnul jäetakse lahkunuga aga võimalusel hüvasti kodu juures ja ärasaatjate ring on väike. "Tohib ju matuste korral praegu koos olla kuni kümme-viisteist inimest," märkis Välisson.

Eraldi morg

Ta lisas, et matusebüroo leinaruumis Kuressaares Aia tänaval on lahkunut ära saatmas olnud ka vaid mõni üksik inimene.

Saaremaal on koroonaviiruse tõttu surnud juba mitu inimest, kelle matuste ja ärasaatmise korraldamiseks on pöördutud Saare Matusebüroo poole.

"Terviseameti tugev soovitus on lahkunu kohe tuhastamisele saata," ütles büroo juhataja.

Kui aga inimene ise on soovinud või soovivad tema lähedased kindlasti kirstumatust, peab kirst olema kinni ja ärasaatjate arv väike. Ka pole soovitav korraldada leinatalitust ruumis sees, vaid võimalusel õues. "Kuna lahkunu soov on püha, siis me austame lähedaste otsust, aga peame täitma juhiseid," tõdes Välisson.