Maskide nappuses ettevõtted loodavad kohalikule firmale

Mõnedki Saare maakonnas tegutsevad ja oma töötajate jaoks kaitsemaske vajavad ettevõtted on abi saanud OÜ-lt Moonstar, nende seas Saare Leib ja elektroonikatööstus Ouman Estonia.

Saare Leiva juhataja Janar Vaima sõnul on ettevõtte poolsajal töötajal tänu kohalikule õmblusfirmale piisav tagavara nii ühekordselt kasutatavaid kui ka pestavaid maske.

Moonstaar OÜ juhi Tiia Tammsalu sõnul on ettevõte Hiinast tellitud sajast tuhandest maskist enamiku juba kätte saanud. Nüüd esitas firma lisatellimuse veel 60 000 maskile. “Müüme maske sama hinnaga, mis Hiinast saame, ilma vaheltkasuta,” rääkis Tammsalu.

50 000 maski müüb ettevõte vallale, ülejäänu saavad ettevõtted, kes on end tellijatena kirja pannud. Tammsalu sõnul on Moonstarilt maske saanud lisaks Saare Leivale ja Oumanile näiteks Coop, Saaremaa Piimatööstus ja Lihatööstus, GoBus, Trelleborg.

Müügijuht Irma Uustulndi sõnul küsitakse praeguse koroonakriisi ajal firmalt kaitsemaske iga päev. “Selliseid maske, mida näiteks haigla kasutab, meilt kahjuks ei saa,” tõdes Uustulnd. “Kuna meil on õmblusteenus, valmistame praegu tavalisi, näiteks poes käimiseks sobivaid maske.”

Uustulnd tunnistas, et firma jõudlus maske õmmelda pole just suur.

Riigihalduse minister on sõlminud lepinguid MTÜ Eesti Kaupmeeste Liidu ja MTÜ Eesti Toiduainetetööstuse Liiduga, mille kohaselt annetab Eesti riik esindusorganisatsioonidele kokku 240 000 kirurgilist kaitsemaski. Liitudele antakse maskid üle hiljemalt homme.

"Kauplustele kehtivad mitmed nõuded – tuleb jälgida inimeste arvu ruutmeetri kohta ja sissepääsude juures peavad olema desovahendid. Seni kauplustel ei ole olnud võimalik hankida piisavalt kaitsemakse, sest praeguses eriolukorras on nende saadavus raskendatud,“ tõi välja eriolukorra tööde juht, riigihalduse minister Jaak Aab. „Mitmed kauplused on võtnud kasutusele müüjate ja külastajate kaitseks visiirid. Samas ostusaalis toimetavad teenindajad on kaitseta.“