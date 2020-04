Politsei tegi Saaremaal esimesed ettekirjutused

Politsei andmetel on Saaremaal koduspüsimise kohustus 264 inimesel, terviseameti huviorbiidis on lisaks 400 positiivse proovi andnud inimeste lähikontaktset.

“Telefoni teel tehtud kodus püsimise kohustuse kontrollimisel ei ole politsei Saaremaal rikkumisi tuvastanud ning need inimesed on kõik olnud kodus,” kinnitas Sepp, et saarlased on selles osas korralikud.