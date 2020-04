Suvisesse valvelasteaeda saab avaldusi esitada alates 1. maist

Saaremaa valla alusharidusnõunik Maiu Raun rääkis Kadi raadiole antud intervjuus, et sügisest lasteaiakohta vajavate laste kohta avalduste kogumine juba käib ning lõpeb tegelikult juba selle nädalaga.

Seni on tehtud 209 avaldust, kuid seejuures tuleb arvestada nende lastega veel lisaks, kelle kohta pole jõutud veel avaldust esitada. „Neid tuleb 30-40 ringis veel juurde suve jooksul, seda on näidanud varasemad aastad,“ rääkis Raun.

Mis puutub suveperioodi, siis lasteaedade hoolekogud saavad üldjuhul nõu anda, millal on sobiv suvepuhkuse aeg, rääkis Raun. Praeguses olukorras on otsustatud, et vald püüab kogukondadele vastu tulla nii palju, kui võimalik ja lasteaiad on ka suvel töövalmis, et saaks majanduse elavdamiseks samuti oma panuse anda.

„Suvine lahtiolek on praeguse seisuga korraldatud nii, et Kuressaare linna lasteaiad, välja arvatud Ida-Niit, on suvel suletud,“ rääkis Maiu Raun. „Kui tavaolukorras on valvelasteaed komplekteeritud 4-5 rühmaga, siis praegu on valmisolek suvel 10 rühmale, sest me ei tea praegu keegi, mis suvi endaga kaasa toob,“ rääkis Raun.

Lapsevanemad, kes tahavad last suveks valvelasteaeda viia, saavad selleks avalduse teha 1. maist kuni 10. juunini. Nagu ikka - Kuressaare lapsevanemad haridusregistri kaudu ning maapiirkonna vanemad otse kindla lasteaia direktorile. „Kui vanem koha taotleb, tasub ta ka osalustasu. Kui ta aga kohta ei kasuta, annab ta sellest direktorile kirjalikult teada ja sel ajal ta tasu ei maksa.“

Raun rääkis, et kui maapiirkonnas selgub 10. juuniks, et lapsi eriti pole, kes valvelasteaia kohta kasutaks või neid on ebamõistlikult vähe, siis korraldatakse lastehoid teeninduspiirkondade kokku tõmbamise näol ära nõnda, et mitme piirkonna peale tehakse üks valverühm.