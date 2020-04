Rene Reinsoo ⟩ Ülestõusmispühade tervitus

Praegune eriolukord ja viiruse levik on muutnud meie kõikide elu – mõnede elutee on õhtusse jõudnud, osad suunatud haiglaravile ja kõigile on seatud liikumis- ning kohtumispiirangud. Mõnigi kord on nõnda, et rõõmu või ka kaastunde jagamiseks on raske leida õigeid sõnu, meie tundeid ja osavõtlikkust saavad vahel paremini edasi anda käepigistus või kallistus. Oleme ajas, kus füüsiliste kontaktide arv on püütud viia võimalikult minimaalseks.